Pyrénées : un photographe immortalise un ours sur une crête à 2.800 mètres d'altitude

«Probablement l’une des rencontres les plus belles de ma vie !». Dans les Hautes-Pyrénées, un photographe a réussi à immortaliser, ce samedi, un ours marchant sur une crête à 2.800 mètres d’altitude.

«Quand la Nature reprend ses droits, elle nous offre des moments de pure magie ! Un Ours sorti d’hibernation retrouve ses quartiers de Printemps. Seul, à 2800m, se laissant porter par le vent.», a écrit en légende de ses clichés Nathan Birrien, qui habite dans le secteur du col d'Azet.

Après avoir été informé par un ami qu’un ours, qui venait probablement de sortir de sa tanière, se ballait non loin de son domicile, ce photographe indépendant a pris son téléobjectif et a scruté l’horizon en espérant le voir de ses propres yeux.

Quelques minutes plus tard, Nathan Birrien a localisé l’animal, qui marchait à près de 3.000 mètres d’altitude. Une «rencontre» inoubliable que le photographe s’est empressé de partager sur les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir des internautes.

«Magique !», «Superbe !!! Bravo», «Beau à pleurer», «Ca a dû être un moment fantastique !», «J'en ai les larmes aux yeux tellement la vidéo est belle», «Presque surnaturel et pourtant si naturel !», «Mille mercis pour ce rêve !», peut-on notamment lire dans les commentaires.