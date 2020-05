Quels pays utilisent le vote par correspondance, évoqué pour le second tour des municipales ?

Si plusieurs voix militent en France pour le recours au vote par correspondance pour le second tour des élections municipales le 28 juin, dans le contexte de crise du coronavirus, ce dispositif est déjà utilisé dans certains pays étrangers. C'est le cas en Allemagne, en Suisse et dans plusieurs Etats américains.

Allemagne

Instauré en 1957 pour permettre aux personnes âgées et handicapées de voter plus facilement, le vote par voie postale en Allemagne a petit à petit été adopté par d'autres catégories de population, jusqu'à être utilisé par plus d'un quart des électeurs (28,6 %) lors des élections fédérales en 2017.

En Bavière, dans le sud-est du pays, le second tour des municipales le 29 mars dernier s'est même tenu exclusivement par correspondance, pour éviter tout risque de propagation du coronavirus, après un premier tour le 15 mars où cette manière de voter a permis une participation plus élevée que lors du précédent scrutin en 2014 (58,5 %, soit plus de treize points de plus que lors du premier tour des municipales en France, marqué par une abstention record).

SUISSE

En Suisse aussi, le vote par correspondance - gratuit dans environ un tiers des cantons - est possible à toutes les élections et votations. Dans certains cantons, le vote électronique est également autorisé. En 2015, dans son rapport annuel, la Poste suisse notait que «plus de 80% des votants préfèrent glisser leur bulletin dans une boîte aux lettres plutôt que dans une urne». Comme en Bavière, le second tour des municipales dans le canton de Genève le 5 avril dernier s'est fait exclusivement par correspondance, les bureaux de vote étant restés fermés en raison de la pandémie de coronavirus.

Etats-Unis

Aux Etats-Unis, cinq Etats (Washington, Oregon, Colorado, Utah et Hawaï) votent à 100 % par correspondance à chaque élection. Une vingtaine d'autres offrent à leurs électeurs la possibilité du vote postal, tout en maintenant des bureaux de vote pour ceux qui préféreraient se déplacer aux urnes. Face à la pandémie de coronavirus, plusieurs Etats, notamment le Wyoming, l'Alaska et l'Ohio, se sont convertis en avril dernier au vote par correspondance à 100 % pour la primaire démocrate, remportée par Joe Biden.

Ils pourraient être imités par plusieurs autres Etats, et non des moindres (la Floride et la Californie notamment), qui envisagent d'étendre voire de généraliser le vote postal pour la présidentielle de novembre prochain. Des projets qui ont suscité l'ire de Donald Trump, candidat à sa réélection. Sur Twitter, il a affirmé mardi que le vote par correspondance était nécessairement «frauduleux», des commentaires qui ont valu à deux de ses tweets d'être signalés comme trompeurs par le réseau social, une première.

FRANCE

En France, le vote par correspondance existe déjà. Mais il est réservé aux Français vivant à l'étranger et est possible seulement pour les élections législatives. Pendant trente ans, de l'après-guerre à 1975, ce système a existé dans l'Hexagone pour l'ensemble des scrutins. En réaction à des fraudes électorales, observées notamment en Corse, il a été supprimé fin 1975 via une loi.

Et ailleurs ?

Plusieurs autres Etats autorisent le vote par correspondance pour leurs résidents, notamment le Royaume-Uni. Dans le cas de l'Inde, il n'est possible que pour certaines catégories de population (membres des forces armées et leurs épouses, agents de bureau de vote...). En Pologne, les conservateurs au pouvoir ont récemment tenté de faire passer un projet de loi imposant le vote par correspondance pour la présidentielle du 10 mai 2020, mais il a finalement été abandonné et le scrutin reporté.