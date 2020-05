Mort de George Floyd : Twitter censure Donald Trump

La guerre est déclarée entre Twitter et Donald Trump. Ce vendredi 29 mai, le réseau social a de nouveau signalé un tweet du président américain.

«Quand les pillages démarrent, les tirs commencent. Merci !», avait tweeté Donald Trump, évoquant la situation à Minneapolis où des émeutes ont éclaté pour la troisième nuit consécutive en protestation après la mort de George Floyd.

«Ce tweet viole les règles de Twitter sur l'apologie de la violence. Toutefois, Twitter estime qu'il est dans l'intérêt du public que ce tweet reste accessible», a souligné de son côté le réseau social, en réponse.

Une décision qui devrait provoquer de nouveau la fureur de Donald Trump, déjà en guerre contre le réseau. En cause : le signalement mardi et pour la première fois de plusieurs tweets du président américain, accusé de propager des fake news sur le vote par correspondance. «Vérifiez les faits», avait indiqué Twitter.

Ulcéré, Donald Trump avait accusé Twitter «d'étouffer la liberté d'expression» et d' «interférer» dans l'élection présidentielle.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020