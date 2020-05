Vidéo : un homme vise des manifestants avec un arc de chasse lors des manifestations pour George Floyd

Les manifestations aux Etats-Unis en réaction à la mort de George Floyd, cet Afro-Américain tué par un policier, se multiplient. A Salt Lake City, dans l'Utah, un homme s'est emparé de son arc de chasse pour viser des manifestants.

Agacé par les routes bloquées, l'homme en question est sorti de son véhicule avec son arc, en criant «All Lives Matter», comprenez «Toutes les vies comptent». Une manière de contrer le slogan «Black Lives Matter» scandé par les manifestants qui réclament justice pour les violences policières dont sont victimes les Noirs aux Etats-Unis.

C'est le visage ensanglanté qu'il s'est ensuite présenté devant les caméras de télévision américaines pour raconter sa version des faits, expliquant notamment que «deux Afro-Américains» l'avaient tabassé et que le feu avait été mis à sa voiture.

Deja vu from Amy Cooper. Watch as this man who pulled out a bow on protestors lies all over @fox13 news in SLC. As many have said what happens when no one is there to record #GeorgeFloydWasMurdered (I've collected footage from @DosRivers, @Gingersonfire & jaxcino from Instagram) pic.twitter.com/TNGKcfExmQ

— (@justin_golight) May 31, 2020