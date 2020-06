Affaire Maddie : ce que l'on sait du suspect

Rebondissement dans l'affaire de la disparition de la petite Madeleine McCann (dite Maddie) au Portugal en 2007. La police allemande a annoncé enquêter sur un nouveau suspect, un pédophile multirécidiviste actuellement incarcéré en Allemagne, qu'elle soupçonne aujourd'hui du meurtre de la fillette britannique.

Voici ce que l'on sait sur le profil du suspect, déjà incarcéré en Allemagne.

Un délinquant sexuel déjà condamné

Il s'agit d'un Allemand de 43 ans, dont le nom n'a pas été divulgué.

Il purge actuellement une longue peine de prison «pour une autre affaire», a indiqué la police fédérale allemande mercredi soir dans un communiqué.

Le suspect serait un «délinquant sexuel déjà condamné à plusieurs reprises», notamment pour avoir abusé sexuellement des enfants, selon la police.

Un habitué des lieux

Ce nouveau suspect aurait vécu régulièrement en Algarve entre 1995 et 2007, notamment pendant plusieurs années dans une maison située non loin de Praia da Luz, petite ville balnéaire où étaient en vacances la petite Madeleine McCann et ses parents.

L'homme aurait en effet travaillé plusieurs années dans la région, notamment dans la restauration.

D'autres preuves suggèrent qu'il gagnait également sa vie en «commettant des délits, notamment des cambriolages dans des complexes hôteliers et des appartements de vacances», ainsi que du trafic de drogue.

Des indices concordants

La police allemande a, conjointement avec la police britannique et portugaise, lancé un nouvel appel à témoin pour recueillir tout renseignement à son sujet, notamment concernant deux véhicules que le suspect aurait utilisé ainsi que deux numéros de téléphone.

Le premier véhicule est une Jaguar XJR 6 de couleur sombre qui portait une plaque allemande immatriculée à Augsbourg, en Bavière. Le second véhicule est un van Volkswagen T3 Westfalia blanc et jaune avec une plaque portugaise.

Dans un communiqué séparé, la police britannique (MET) précise qu'il aurait vécu dans ce van «pendant des jours, voire des semaines» et qu'il l'a peut-être utilisé le 3 mai 2007, jour de la disparition de Madeleine McCann.

La police britannique a d'ailleurs précisé que le suspect est un «homme blanc» qui en 2007 avait «les cheveux blonds courts» et mesurait environ 1,80 m et était mince. Bien qu'il ait aujourd'hui 43 ans, il aurait eu l'air «d'avoir entre 25 et 30 ans» à l'époque.