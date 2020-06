George Floyd : des jeunes blancs reproduisent la scène du meurtre et choquent

Un nouveau challenge sordide est apparu sur les réseaux sociaux, quelques jours après le meurtre de George Floyd par Derek Chauvin lors de son arrestation à Minneapolis. De jeunes adolescents et adultes se sont photographiés en train de reproduire la position de l'officier de police.

Cette nouvelle tendance, appelée le «George Floyd Challenge», s'est rapidement diffusée sur Instagram, sur Snapchat ou encore Twitter, où de nombreuses photos ont été postées montrant des jeunes ayant leur genou sur le cou d'un personne étendue sur le sol.

Il s'agit une parodie sadique de la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46, tué lundi dernier par un policier, après que ce dernier l'a asphyxié avec son genou pendant 8 minutes et 46 secondes, ignorant les «je ne peux pas respirer» de sa victime.

Rapidement, ce challenge a été vivement condamné par des milliers internautes sour le hashtag #GeorgeFloydChallenge.

#GeorgeFloydChallenge now this is the disrespectful shit that makes it very tough to overcome tragedies. I am on the front lines requesting these individuals be identified, please expose them. Punk ass cowards mock from afar!!! #pleaseRunThatInfo pic.twitter.com/plY2gvW0dG

— ROBERT MATHIS The1st (@RobertMathis98) June 3, 2020