«Black Lives Matter» écrit en immenses lettres face à la Maison Blanche

Le symbole est fort. Des graffeurs, accompagnés des services de la ville de Washington D.C., ont inscrit le slogan «Black Lives Matter» en immenses lettres jaunes sur le bitume de la 16e rue, en face de la Maison Blanche. Une initiative de la maire de Washington D.C., Muriel E. Bowser.

Arrivés à 4 heures du matin, les auteurs de l'inscription - autorisée par la ville - ont travaillé jusqu'a la fin de la matinée. Des dizaines de personnes ont participé à cette oeuvre collective.

Local muralists and city staff are painting “Black Lives Matter” in massive letters here on 16th Street in front of the White House pic.twitter.com/UDU4F6OjFR

— Rachel Chason (@Rachel_Chason) June 5, 2020