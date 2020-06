Vidéo : des influenceuses épinglées pour leur comportement pendant les manifestations pour George Floyd

«Arrêtez de prendre les manifestations pour Coachella !». C'est le cri du coeur lancé par des milliers d'internautes, après la publication de vidéos sur lesquelles des influenceuses semblent avoir trouvé un nouveau terrain d'auto-promotion, alors que le pays se soulève contre les injustices subies par la communauté noire-américaine.

Tout est parti d'un tweet de la très engagée réalisatrice Afro-Américaine Ava DuVernay, effarée devant la vidéo d'une journaliste et influenceuse. «Vous savez quoi ? Je pense que je vais éteindre Twitter pendant quelques minutes avant que je ne balance mon téléphone à travers la pièce».

La raison de sa colère ? Une certaine Fiona Moriarty-McLaughlin, «FactswithFiona» sur les réseaux sociaux, a été filmée en train de poser avec une perçeuse devant la boutique dégradée d'un commerçant.

You know what? I’m... I think I’m gonna put Twitter away for a few minutes before I throw this phone across the room. pic.twitter.com/IfbFv1HvR2

Problème : la jeune femme, prise en flagrant délit de «fake activism» n'avait nullement l'intention d'aider le commerçant à réparer les dégâts faits par certains manifestants. Après avoir posé pour sa photo, elle a simplement remercié le commerçant, avant de sauter dans sa Mercedes.

Fiona Moriarty-McLaughlin, qui officiait également pour le Washington Examiner, a depuis été remerciée par le magazine après la polémique, qui a également attiré l'attention de Lebron James.

Alors que des milliers de manifestants marchent dans les rues depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain étouffé sous le genou d'un policier blanc, d'autres influenceuses semblent, comme Fiona Moriarty-McLaughlin, avoir confondu les rassemblements avec un festival branché.

De quoi révolter les internautes, qui n'ont pas manqué de tacler le comportement de ces jeunes femmes. «Les influenceuses qui se croient à Coachella pendant les manifestations... Arrêtez. Le sujet est le racisme systémique, les violences injustes et les actions meurtrières de la police. Vos tentatives insipides pour promouvoir votre 'image' ne sont pas les bienvenues», a écrit un internaute.

Influencers treating protests like Coachella...just stop. This is about systemic racism, unjust violence, and police murder. Your vapid attempt at growing your “brand” is not welcome here.

— JC Charles (@JCCharles8) June 7, 2020