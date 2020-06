Le coronavirus présent en Chine dès le mois d’août ?

Selon la faculté de médecine de l’université Harvard (Etats-Unis), le coronavirus circulait en Chine dès le mois d’août 2019.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de la Harvard Medical School ont analysé, via des images satellites haute résolution, le trafic dans les hôpitaux de la ville chinoise de Wuhan, où le virus est officiellement apparu en décembre 2019, et les requêtes les plus courantes sur les moteurs de recherche.

pic de recherches des symptômes

Résultat, ils ont constaté une forte augmentation du trafic sur les parkings des hôpitaux en août 2019, ainsi qu’un pic de recherches des mots-clés «toux» et «diarrhée», soit deux des symptômes principaux de la maladie.

«La hausse du trafic hospitalier et des données sur la recherche de symptômes à Wuhan a commencé avant le début présumé de la pandémie de Covid-19 en décembre 2019», affirment les auteurs de l'étude, relayée par l'agence Reuters.

«Bien que nous ne soyons pas en mesure de confirmer si l'augmentation de ce trafic est directement liée au coronavirus, poursuivent-ils, nos résultats viennent appuyer d'autres travaux récents montrant qu'il est apparu avant sa détection sur le marché de fruits de mer de Wuhan».

«Ces résultats corroborent également l'hypothèse selon laquelle le virus est apparu naturellement dans le sud de la Chine et circulait potentiellement déjà au moment où l'épidémie s'est déclarée à Wuhan», ajoutent les chercheurs.

