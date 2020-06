Un des policiers impliqués dans la mort de George Floyd lance une cagnotte pour payer sa défense

D'après une information du média américain TMZ, la famille de Thomas Lane, l'un des policiers impliqués dans la mort de George Floyd, a créé une cagnotte en ligne afin d'aider l'agent à payer ses frais de justice.

Des quatre policiers qui sont intervenus le 25 mai dernier, lors de l'interpellation controversée de George Floyd, c'est lui qui était sur le dos de l'Afro-Américain de 46 ans, aux côtés de Derek Chauvin, son collège et principal accusé du meurtre.

Thomas Lane, actuellement démis de ses fonctions et détenu, est ainsi accusé de complicité de meurtre au deuxième degré et d'homicide involontaire au deuxième degré.

Ce faisant, la justice américaine a fixé sa caution à un million de dollars (environ 890.000 euros, NDLR), une somme que ni Lane, ni sa famille ont les moyens de réunir, en plus de tous les autres frais de procédure.

Rookie Ex-Cop Charged in George Floyd Case Seeks Donations for Defense Fund https://t.co/wZOD93fZFz — TMZ (@TMZ) June 9, 2020

Si Thomas Lane est reconnu coupable de meurtre, il encourt une peine maximale de quarante ans de prison.

Face à ces difficultés, sa famille a donc entrepris de faire appel à la générosité du public. Mais, selon TMZ, l'initiative s'apparente davantage à une tentative désespérée avec peu de chances d'aboutir, tant l'affaire est sensible et les charges sont lourdes.

Le média américain, qui ne renvoie d'ailleurs pas vers la cagnotte en question, précise que celle-ci n'est pas hébergée sur un site spécialisé, mais est plus précisément un site Web dédié, créé par la famille elle-même.

«Un curriculum» plaidant la cause du policier

Il ressemble, précise TMZ, davantage à un «curriculum vitae», dans lequel la famille de Thomas Lane tente de plaider la cause de l'agent de police, en arguant qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de sauver la vie de Floyd.

La famille de Lane précise ainsi que ce dernier aurait suggéré de rouler le corps de Floyd sur le côté, ce que Chauvin a refusé de faire. Une information qui, d'après TMZ serait d'ailleurs confirmée par les procureurs en charge d'instruire l'affaire.

Quoi qu'il en soit, la famille de Lane ajoute que c'est lui qui a appelé l'ambulance avant que George Floyd ne perde connaissance, et que c'est aussi Thomas Lane, une fois l'ambulance sur place, qui a commencé à pratiquer un massage cardiaque pour tenter de sauver la vie de Floyd, alors au seuil de la mort.

Des données dites et répétées par Lane lui-même et par son avocat. La défense et la famille rappellent enfin que le policier venait juste de commencer son travail de sur le terrain puisque cela faisait seulement quatre jours qu'il était habilité à patrouiller et intervenir dans les rues.

Retrouvez toute l'actualité internationale ICI