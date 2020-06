Un dictionnaire modifie la définition du racisme après la mort de George Floyd

Parce que l'utilisation des mots définit souvent une société, un changement pas anodin a lieu aux Etats-Unis. Le dictionnaire de référence américain Merriam-Webster va modifier sa définition du mot racisme sur suggestion d'une jeune femme noire, qui voulait la voir mieux refléter son influence sur les populations visées.

Récemment diplômée de l'université de Drake (Iowa), Kennedy Mitchum avait contacté la vénérable institution, qui publie ses dictionnaires depuis 1847, pour proposer une actualisation. «Je leur ai dit qu'ils devaient inclure le fait qu'un groupe de gens fait l'objet d'une oppression systématique. Ce n'est pas simplement : je n'aime pas quelqu'un», a-t-elle expliqué à la chaine locale KMOV (antenne de CBS).

Sollicité par l'AFP, le responsable éditorial de Merriam-Webster, Peter Sokolowski, a confirmé que la définition allait être modifiée après l'échange avec Kennedy Mitchum. Il a rappelé que la deuxième des trois définitions du mot racisme reprenait déjà ce concept, «et nous allons la rendre encore plus claire dans notre prochaine version».

Alumna Kennedy Mitchum knew there was more to racism than what appeared in @MerriamWebster's dictionary.





“It’s not just disliking someone because of their race,” she said.





Read the dictionary’s full response below. pic.twitter.com/0Yen4TrvuJ

— Drake University (@DrakeUniversity) June 9, 2020