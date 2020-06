DIRECT - Mort de George Floyd : des statues de Christophe Colomb vandalisées à Boston, à Miami et en Virginie

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays. Des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier.

En pleine vague de manifestations contre le racisme et les violences policières aux Etats-Unis, les chaînes de grands magasins ont multiplié les messages pour l'égalité et la justice sur les réseaux sociaux. Mais ces publications, qui font suite à la mort de George Floyd à Minneapolis, ont suscité des commentaires sceptiques de clients issus des minorités visibles.

Megan Rapinoe aura désormais le droit de s'agenouiller pendant l'hymne: la Fédération américaine (USSF) a abrogé mercredi une règle qui interdisait aux membres de ses équipes nationales d'effectuer ce geste de protestation, et qui illustrait son "échec à répondre aux préoccupations des Noirs".

La star du basketball LeBron James a annoncé la création avec d'autres sportifs d'une association pour promouvoir le vote des Américains noirs à l'approche de l'élection présidentielle, alors que le pays connaît un mouvement d'ampleur contre les discriminations raciales. "C'est le moment pour nous de changer enfin les choses", a déclaré LeBron James dans un entretien avec le New York Times.

Une statue de Christophe Colomb a été décapitée à Boston, une autre vandalisée à Miami et une troisième jetée dans un lac en Virginie, dans la foulée du mouvement antiraciste relancé aux Etats-Unis par la mort de George Floyd.

"Mettre un terme à la souffrance" des Afro-Américains: le frère de George Floyd a lancé mercredi un vibrant appel devant le Congrès des Etats-unis, implorant les élus à adopter des réformes significatives des forces de police. Très ému, Philonise Floyd a expliqué "ne pas pouvoir décrire la douleur" ressentie en regardant la vidéo du calvaire de son frère, asphyxié le 25 mai à Minneapolis par un policier blanc qui s'est agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes.

La Nascar a annoncé l'interdiction immédiate du drapeau des confédérés lors de ses courses à la suite de multiples appels contre cette bannière perçue par beaucoup comme un symbole de l'esclavagisme et du racisme. "Le présence du drapeau des confédérés est interdite pour tous les événements de la Nascar", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les autorités de l'Etat de Washington ont annoncé une nouvelle enquête sur la mort d'un homme noir lors de son arrestation par la police en mars alors qu'il se plaignait d'être asphyxié, comme George Floyd à Minneapolis le mois dernier.

Le gouverneur de cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis, Jay Inslee, s'est dit "convaincu" que l'enquête sur le décès de Manuel Ellis ne pouvait être laissée à la charge du shérif et du procureur du comté de Pierce en raison d'un "conflit d'intérêts".

Le président américain Donald Trump s'est dit mercredi catégoriquement opposé à l'idée de rebaptiser des bases militaires portant le nom de généraux sudistes, y voyant un manque de respect pour les soldats.

La présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a appelé au retrait des statues de confédérés du Capitole, alors que des manifestations contre le racisme aux Etats-Unis ont relancé le débat sur la place à accorder aux défenseurs de l'esclavagisme. "J'appelle encore une fois à retirer du Capitole les 11 statues représentant des soldats et des responsables confédérés", a tweeté l'élue démocrate. "Ces statues célèbrent la haine, pas notre patrimoine", a-t-elle souligné dans un courrier.

The statues which fill the halls of Congress should reflect our highest ideals as Americans. Today, I am once again calling for the removal from the U.S. Capitol of the 11 statues representing Confederate soldiers and officials. These statues pay homage to hate, not heritage.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 10, 2020