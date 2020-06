Bristol : la statue d'un acteur noir recouverte de produit corrosif

Alors que de nombreuses statues de figures liées à l'esclavage sont vandalisées à travers le monde, celle d'un acteur noir a été aspergée jeudi par ce qui semble être un produit corrosif à Bristol, au Royaume-Uni.

Le monument, qui représente le poète, dramaturge et acteur noir Alfred Fagon, a été érigé en 1987 à l'occasion du premier anniversaire de sa mort.

La police a déclaré être en contact avec le conseil municipal de la ville, et une enquête a été ouverte.

Alfred Fagon, né en Jamaïque en 1937, est venu en Angleterre à l'âge de 18 ans et s'est installé à Bristol. Son nom a été donné à un prix annuel, qui récompense les dramaturges d'origine caribéenne ou africaine résidant en Angleterre. Par ailleurs, l'une de ses premières pièces, «No Soldiers in St Pauls», traite des tensions entre la police et la communauté noire de la ville dans les années 1970.

«Il en aurait certainement ri»

L'entourage du défunt ne dramatise pas : «Alfred n'a rien fait à personne mais il en aurait certainement ri, il est tellement plus grand et meilleur que ça», a indiqué la belle soeur d'Alfred Fagon, Judy Malone-Fagon.

«Mon souvenir d'Alfred est qu'il aimait bien rire des choses donc je ne pense pas qu'il aurait été en colère, il aurait ri au nez de l'absurdité de la chose et aurait peut être écrit quelque chose à ce sujet», confirme son acteur et ami, Anton Phillips.