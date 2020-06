DIRECT - Mort de George Floyd : Donald Trump défend la police et esquive le débat autour du racisme

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays. Des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier.

La terminologie de "race" a-t-elle sa place dans la constitution d'un pays ? En Allemagne, le débat ressurgit à la faveur de la mobilisation antiraciste aux Etats-Unis et dans le monde après la mort de George Floyd. Les écologistes, deuxième force politique du pays dans les intentions de vote, ont été les premiers cette semaine à suggérer une modification de la Loi fondamentale du 8 mai 1949, pilier de l'Allemagne démocratique au contenu marqué par la volonté de s'opposer radicalement aux persécutions des nazis contre les minorités.

Une passe d'armes sur Twitter a opposé jeudi des élus de Seattle, dans l'Etat de Washington, au président Donald Trump qui a accusé ces derniers d'avoir abandonné la ville à d'"affreux anarchistes" et "terroristes intérieurs" sur fond de manifestations contre les brutalités policières.

Anarchists just took over Seattle and the Liberal Democrat Governor just said he knows “nothing about that”.

