Londres : une statue de Churchill mise en boîte contre les dégradations

L'image fait le tour du monde. Une statue de Winston Churchill, située près du Parlement britannique à Londres, a été «enfermée» dans un boîte en métal, afin d'éviter d'éventuelles dégradations. Cette statue avait été dégradée la semaine dernière, recouverte notamment de l'inscription «était un raciste» sous le nom de l'ancien dirigeant conservateur.

La boîte a été construite spécialement pour abriter la statue, à l'initiative de la mairie de Londres, dirigée par Sadiq Khan.

Churchill’s statue today in London. I’m speechless. pic.twitter.com/lU6Y37my7e

Le cénotaphe, un monument aux morts, a également été mis à l'abri derrière des plaques en métal.

Cenotaph quarantined and in self-isolation. London today. Being speechless, part 2.





(Pic credit PA) pic.twitter.com/hrGh63WuUH

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) June 12, 2020