Pourquoi les taxis de New York sont-ils jaunes ?

Presque aussi célèbres que la statue de la Liberté, les taxis jaunes de la ville américaine de New York sont devenus une véritable institution. L’origine de ce choix de couleur remonte au début du XXe siècle.

En décembre 1915, un émigré slovaque, John D. Hertz, a fondé la Yellow Cab Company. Alors que l'automobile faisait ses débuts et était encore à l’époque réservée aux classes les plus aisées, il a lancé son service de transport dans plusieurs villes, dont la Grosse Pomme, avec des prix accessibles au plus grand nombre.

Et pour les distinguer du premier coup d’œil, il a décidé de peindre sa flotte de véhicules en jaune. Une idée qui lui est venue après avoir consulté une étude universitaire, qui avait conclu que c’était la teinte la plus facilement repérable de loin.

Face à leur popularité, une loi votée en 1967 a imposé cette couleur à tous les taxis agréés de New York.

