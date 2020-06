Après avoir menacé une influenceuse noire, la meilleure amie de Meghan Markle est lâchée par tous ses employeurs

Jessica Mulroney, une styliste et influenceuse canadienne, également connue pour être la meilleure amie de Meghan Markle, a perdu la majorité de ses contrats après avoir menacé une influence noire sur les réseaux sociaux.

L'émission Good Morning America, dans laquelle Jessica Mulroney officiait en tant que consultante mode depuis octobre 2018, a annoncé sur Twitter la fin de sa collaboration avec la styliste. «Comme l'a dit Jessica Mulroney hier, elle renonce à ses engagements professionnels, Good Morning America inclus. Elle n'apparaîtra plus dans notre émission».

As Jessica Mulroney said last night, she is stepping away from her professional engagements and that includes Good Morning America. She will no longer appear on our show.

— Good Morning America (@GMA) June 12, 2020