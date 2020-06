Royaume-Uni : Un homme arrêté pour avoir uriné sur une plaque en hommage à un policier tué

Il s'est présenté de lui-même dans un commissariat. Un homme de 28 ans a été arrêté pour avoir uriné sur une plaque installée en hommage à un policier tué lors d'une attaque terroriste en 2017 près du parlement britannique, a annoncé ce dimanche la police de Londres.

La photographie, sur laquelle on peut le voir de dos en train d'uriner à proximité du monument, ce samedi 13 juin, au moment où des militants d'extrême-droite manifestaient dans le centre de Londres, a été massivement partagée sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions indignées.

Man urinates next to PC Keith Palmer memorial during far right protest https://t.co/IG0hsZQNgg

— The Guardian (@guardian) June 13, 2020