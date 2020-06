Minneapolis : une photographe blessée à l'œil par un tir de la police pendant une manifestation

En couvrant une manifestation organisée contre le racisme et les violences policières à Minneapolis, le 30 mai dernier, Linda Tirado ne se doutait pas qu'elle y laisserait un oeil. Alors qu'elle capturait des images des protestations faisant suite à la mort de George Floyd, le 25 mai dernier, la photographe a été touchée par une balle en caoutchouc tirée par la police.

Le tir a heurté ses lunettes qui se sont brisées sur le coup, la blessant ainsi grièvement à l'œil. Résultat : elle ne pourra plus jamais voir de cet œil.

Mais la photo-journaliste ne croit pas en la thèse d'un accident. D'autant que la dernière photo qu'elle a prise avant d'être blessée, où l'on aperçoit un policier pointer son pistolet vers elle, corrobore ses propos.

La journaliste a partagé un lien donnant accès à ses dernières photos sur son compte Twitter.

Folks, last night I was able to review the photos I took in Minneapolis for the first time. Here are the images of the minutes leading up to when I was shot in the eye: https://t.co/iuNLkg4Qcy

«Il y avait des manifestants derrière moi, des policiers devant moi, mais vous pouvez voir à la clarté de la photo qu'il n'y avait pas de gaz autour de nous», a raconté Linda Tirado auprès de CNN. «Il n'y a aucun moyen qu'ils aient pu me prendre - avec un appareil photo professionnel - pour autre chose qu'une professionnelle de la presse», a-t-elle encore estimé.

D'autres incidents renforcent les soupçons de violences ciblées et volontaires contre la presse de la part des forces de l'ordre. L'Observatoire américain de la liberté de la presse, une organisation à but non lucratif a rapporté plus de 400 incidents liés à une violation de liberté de la presse dans 60 villes américaines. De nombreux journalistes s'inquiètent par ailleurs de voir les violences, les arrestations ou le harcèlement se généraliser contre eux pendant ces rassemblements.

«Il y a en huit parmi nous qui ont perdu un œil pendant ces manifestations», a affirmé Linda Tirado sur Twitter le 8 juin avant d'expliquer que ces blessés communiquaient entre eux.

So there’s like eight of us that lost an eye during these protests and we’re starting to find and talk to each other and it is *hilarious*





Three of us are going camping to clear our heads a bit and just process together and god bless the internet that makes that possible

— Linda Tirado (@KillerMartinis) June 8, 2020