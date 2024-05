Commémorations du 8-Mai : voici le dispositif de sécurité déployé à Paris ce mercredi

Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu sur les Champs-Élysées pour raviver la flamme du Soldat inconnu ce mercredi à l’occasion de la cérémonie de commémoration du 8-Mai, un vaste dispositif de sécurité a été mis en place durant cette journée.

Ce mercredi 8 mai coïncide avec le 79e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et comme le veut la tradition, le président de la République, Emmanuel Macron, doit remonter les Champs-Élysées et raviver la flamme du Soldat inconnu lors de cette cérémonie de commémoration.

La date étant symbolique, et la journée marquée par son lot de commémorations dans toute la France, une présence massive des Franciliens autour du secteur de l’Arc de Triomphe est donc attendue. De ce fait, la préfecture de Police a institué tout un dispositif de sécurité pour permettre le bon déroulement de la cérémonie.

Par conséquent, dans un arrêté en date du lundi 6 mai, la préfecture a indiqué que ce périmètre de protection est instauré mercredi de 7h à 13h. Les points d’accès sont situés à l’angle de différentes rues et avenues du 8e, 16e et 17e arrondissements de Paris telles que l’avenue Hoche, la rue de Tilsitt, l’avenue de Friedland, la rue Arsène Houssaye, la rue Byron, la rue de Presbourg, l’avenue d’Iéna, et jusqu’à la rue Lord Byron.

Concrètement, la circulation des personnes (piétons) n’est pas interdite dans tout ce périmètre. Néanmoins, il faudra passer le contrôle de sécurité pour y accéder.

Dans ce périmètre, la préfecture de police a interdit tout rassemblement de nature revendicative. Le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, des munitions ainsi que de tout autre projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens sont également interdits, tout comme l’accès des chiens des 1ère et 2e catégories ainsi que de tout autre animal dangereux.

Pour accéder au périmètre de sécurité, «les personnes ont l’obligation de se soumettre, à la demande des agents autorisés par le présent arrêté à procéder à des vérifications, à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite de leur véhicule», a écrit la préfecture de police dans l’arrêté en question.

La circulation et le stationnement de «tout type de véhicule» sont interdits

Les individus refusant les vérifications, les palpations de sécurité ou l’inspection visuelle de leurs bagages ainsi que la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l’accès aux périmètres.

De plus, «les personnes qui pour des raisons personnelles, professionnelles ou familiales doivent accéder à l’intérieur du périmètre de protection et y circuler sont invitées à se signaler auprès de l’autorité de police sur place afin de pouvoir faire l’objet d’une mesure de filtrage adaptée», a ajouté la préfecture.

Du côté des automobilistes, la préfecture de police a interdit la circulation de tout type de véhicule le jour de la cérémonie de commémoration entre 8h et 13h «au sein du périmètre».

Par ailleurs, le stationnement de «tout type de véhicule» est également interdit du mardi 7 mai à 14h au mercredi 8 mai à 13h dans les voies et portions du 8e, 16e et 17e arrondissements et ce de la place Charles de Gaulle, et jusqu’à l’avenue Dutuit en passant par l’avenue de Matignon, l’avenue Franklin Roosevelt, la rue de la Boétie, la rue Marbeuf, la rue de Marignon, la place Clemenceau et l’avenue Winston Churchill.