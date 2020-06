Aux Etats-Unis, la mort de deux hommes noirs par pendaison inquiète

Suicide ou meurtre raciste ? Des questions que se posent les familles de Robert Fuller et Malcolm Harsh, deux hommes noirs âgés de 24 et 38 ans, retrouvés morts, pendus à des arbres dans le comté de Los Angeles à dix jours d'intervalle.

Si la thèse du suicide a d'abord été évoquée par les autorités, l'enquête se poursuit afin de s'assurer qu'il ne s'agisse pas de meurtres racistes. Et pour cause, dans le sillage de l'affaire George Floyd, les tensions raciales sont au plus haut dans le pays, et les pendaisons d'hommes noirs n'étaient pas rares il y a encore quelques années, pratiquées par des organisations comme le Ku Klux Klan.

Cependant, rien ne permet pour le moment d'indiquer que les deux hommes ont en effet été assassinés. Des autopsies ont lieu, dont les résultats doivent encore être dévoilés. Les policiers ont par exemple déclaré qu'il n'y avait «aucun signe de lutte» sur le corps de Robert Fuller quand il a été découvert. Dans ce contexte, l'analyse toxicologique sera certainement déterminante.

Les communautés attendent des réponses

Les familles restent néanmoins mécontentes du traitement par la police de l'affaire. «Nous avons entendu une chose, puis une autre. Nous voulons juste connaître la vérité», a déclaré Diamond Alexander, la sœur de Robert Fuller. Elle clame par ailleurs que son frère n'était «pas suicidaire». L'enquête risque d'être d'autant plus difficile que, dans ce cas, le corps a été retrouvé dans un parc sans caméra de surveillance.

La maire de Victorville, où a été retrouvé Malcolm Harsh, a déclaré prendre «très au sérieux les inquiétudes de beaucoup concernant la mort de Malcolm et un potentiel crime racial (...). Nous partageons ces inquiétudes, et une enquête approfondie a lieu. La vie de Malcolm Harsh compte pour notre ville». Au vu du contexte, les autorités attendront certainement d'avoir peaufiné leur annonce avant de communiquer les résultats, afin d'éviter que de nouvelles émeutes aient lieu dans la région.

