Violences sexistes et sexuelles dans le cinéma : une commission d'enquête créée à l'Assemblée nationale

L'Assemblée a approuvé, jeudi, la création d'une commission d'enquête sur les «abus et violences» dans le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode et la publicité, répondant ainsi favorablement à une demande exprimée par l’actrice Judith Godrèche.

«Il est temps d'arrêter de dérouler le tapis rouge aux agresseurs». Les députés ont, ce jeudi, adopté à l'unanimité la proposition de résolution initiée par l'écologiste Francesca Pasquini, qui demandait la création d'une commission d'enquête sur les «abus et violences» dans le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode et la publicité. Une requête qu’avait avant elle exprimée l’actrice Judith Godrèche, elle-même victime de violences sexuelles, en particulier envers les mineurs, et devenue une figure de proue du mouvement #MeToo depuis qu'elle a porté plainte contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon.

L’actrice avait formulé, d'abord au Sénat puis à l'Assemblée, la création d’une commission d'enquête, qui prendrait exemple sur celle qui a œuvré au Palais Bourbon sur le monde du sport.



«Allons-nous garder le silence ? Moi, je compte sur vous, je compte sur vous pour protéger les enfants, ne plus les livrer au cinéma sans aucune protection», avait-elle lancé aux députés.

La commission d'enquête devra «évaluer la situation des mineurs évoluant au sein des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité», mais aussi des majeurs, après que la Commission des affaires culturelles a étendu le champ d'investigation envisagé.



Elle devra «identifier les mécanismes et les défaillances qui permettent ces éventuels abus et violences», «établir les responsabilités de chaque acteur en la matière», et «émettre des recommandations sur les réponses à apporter».