Une bière brassée avec des algues contre le rechauffement climatique

Comment conserver certaines habitudes tout en préservant l'environnement ? La brasserie australienne Young Henrys apporte une solution en proposant des bières écologiques, concoctées avec des algues.

Car outre la production de verre ou de plastique pour contenir l'alcool, le brassage lui-même est très polluant. Selon ABC, qui a réalisé un article sur la marque australienne, il faut en moyenne deux jours pour qu'un arbre absorbe l'émanation de CO2 qui résulte d'un pack de six bières traditionnelles. L'algue, selon les dirigeants de la brasserie, permet non seulement d'absorber le CO2, car leur photosynthèse est performante, mais aussi et surtout de produire un supplément très important d'oxygène.

Le projet n'est pas qu'une velléité écologique d'un entrepreneur, mais est suivi scientifiquement par un partenariat avec la University of Technology de Sydney. «Un sac de 400 litres peut produire autant d'oxygène qu'un hectare de bush australien», a expliqué au média australien Leen Labeeuw, une chercheuse de l'université en question.

Bientôt sous forme de plastique ?

Pour l'entreprise, cela apporte l'avantage d'avoir une production neutre en carbone. «Nous pensons que nous devons assumer la responsabilité des conséquences créées par notre industrie», a déclaré Oscar McMahon, cofondateur de la brasserie.

Les scientifiques sont déjà à la recherche d'autres applications, et notamment la production de plastique propre à base d'algue. «Si nous pouvons éduquer d'autres industries pour qu'ils adoptent ces technologies, nous aurions un effet positif sur notre climat», s'enthousiasme Janice McCauley, scientifique qui travaille également sur le projet. L'algue, l'avenir de l'homme ?

