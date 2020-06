Une députée européenne porte plainte pour violences contre des policiers belges à Bruxelles

L’eurodéputée allemande Pierrette Herzberger-Fofana (Les Verts) a déclaré mercredi le dépôt d’une plainte pour «des violences policières à tendance raciste» qui se seraient déroulées à Bruxelles.

L’écologiste aurait été prise à partie alors qu’elle prenait en photo l’interpellation de deux jeunes hommes noirs par neuf policiers à la Gare du Nord, a rapporté la RTBF.

We express solidarity with our MEP @DrPierrette, intimidated by police yesterday.





She committed no crime. Yet she was approached because of the colour of her skin. Such attitudes make clear that #racism is all around us.





We'll keep on fighting to eradicate it #BlackLivesMattter pic.twitter.com/j7rvZzuT1M

— Greens/EFA in the EU Parliament (@GreensEFA) June 17, 2020