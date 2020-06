Les plus belles photos de l’éclipse solaire exceptionnelle «cercle de feu»

Ce dimanche matin, une petite partie de l'humanité, vivant en Afrique et en Asie, a eu la chance de pouvoir observer un phénomène astronomique rare, une éclipse solaire de type «cercle de feu».

Dans ce type d'éclipse, qui ne se produit qu'une ou deux fois par an, la Lune passe devant le Soleil, dans un alignement avec la Terre suffisamment parfait pour le cacher. Mais pas entièrement, comme lors d'une éclipse totale : la Lune n'étant pas assez près de la Terre, il s'agit d'une éclipse annulaire, c'est-à-dire qu'à son maximum, il reste un anneau autour du Soleil, appelé «cercle de feu».

Une photo prise à Taïwan. (©SAM YEH / AFP)

Happening now: "Ring of fire" solar eclipse pictured in #China 's Tibet, Zhengzhou City and Beijing. #SolarEclipse2020 pic.twitter.com/NLPuby996l

«Seulement 2 % de la surface de la Terre sont concernés par la phase totale de l'éclipse, et c'est ce qui rend le phénomène exceptionnel», avait expliqué à l'AFP Florent Delefie, astronome de l'Observatoire de Paris - PSL, avant l'éclipse. En effet, seuls le nord de la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud, le nord de l'Ethiopie, le Yémen, le nord de l'Inde, la Chine, le sud de Taïwan et le sud de l'île de Guam, dans l'océan Pacifique, ont eu le privilège d'y assister, même si elle était visible de façon partielle dans d'autres régions du monde. La prochaine éclipse de ce type est prévue le 14 décembre.

Des clichés capturés à New Delhi, en Inde. (©JEWEL SAMAD/ AFP)

Une image de l'éclipse à Sanaa, la capitale du Yémen. (©MOHAMMED HUWAIS/ AFP)

Skywatchers along a narrow band from west Africa to the Arabian Peninsula, India and southern China get to witness a dramatic "ring of fire" solar eclipse:





Seen from: (clockwise) Nairobi, Kurukshetra, Bangalore, New Delhi





