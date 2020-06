Tik Tok : le meeting de Donald Trump saboté par des utilisateurs

Contrairement à l’annonce de Donald Trump, la salle était clairsemée. Le premier meeting de campagne présidentielle du dirigeant américain, ce samedi à Tulsa (Oklahoma), a été perturbé par le réseau social TikTok.

Des utilisateurs de l’application auraient en effet réservé des places du BOK Center pour l’événement sans avoir l’intention de s’y rendre, a rapporté CNN. Résultat : plusieurs sièges de la salle d'une capacité de 19.000 places n'étaient pas occupés. Une déconvenue pour Donald Trump.

Le 15 juin dernier, sur Twitter, le pensionnaire de la Maison Blanche déclarait qu'«un million de personnes» avaient effectué une demande de ticket pour son meeting.

Ce sabotage serait né dans la sphère des fans de K-Pop. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont assuré avoir réservé des places. «Ma fille de 16 ans et ses amis ont des centaines de tickets, a notamment tweeté Steve Schmidt, ancien conseiller de George W. Bush. Vous vous êtes fait avoir par des ados américains».

My 16 year old daughter and her friends in Park City Utah have hundreds of tickets. You have been rolled by America’s teens. @realDonaldTrump you have been failed by your team. You have been deserted by your faithful. No one likes to root for the losing team. @ProjectLincoln https://t.co/VM5elZ57Qp

— Steve Schmidt (@SteveSchmidtSES) June 20, 2020