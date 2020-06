Un soldat américain néonazi accusé de préparer un attentat contre sa propre unité

Un soldat américain de 22 ans a été inculpé à New York pour avoir aidé un groupuscule néonazi à préparer une attaque contre sa propre unité en Turquie.

Les préparatifs remontent au mois de mai dernier mais l'attaque n'a finalement pas été déclenchée.

Originaire du Kentucky et militaire depuis juin 2019 seulement, Ethan Melzer était stationné à Vicenza, en Italie, avec son unité, qui devait être déployée en Turquie, selon l'acte d'inculpation versé lundi au dossier.

Sympathisant du mouvement néonazi britannique Order of Nine Angles (O9A), le soldat a transmis des informations précises, via un forum de discussion en ligne de l'O9A, quant au futur lieu de stationnement de son unité en Turquie.

«des pertes massives»

Il a également détaillé les moyens matériels dont disposait l'unité et exposé des points de fragilité dans le dispositif de protection du site.

Interrogé fin mai par l'armée américaine et le FBI, Ethan Melzer a indiqué qu'il s'agissait de «faciliter une attaque de l'unité qui aurait causé des pertes massives», selon l'acte d'inculpation.

Actuellement en détention, le jeune homme a été inculpé d'association de malfaiteurs en vue de tuer des soldats américains et de soutien à un groupe terroriste par la procureure fédéral de Manhattan, Audrey Strauss.

une opération d'inspiration jihadiste

Les chefs d'inculpation doivent lui être formellement signifiés par un juge à une date encore non précisée.

L'O9A est un groupuscule néonazi et sataniste dont l'influence s'est étendue bien au-delà du Royaume-Uni, notamment aux Etats-Unis, où il a des sympathisants.

Antisémite, il prône des actes d'extrême violence et a déjà ouvertement déclaré son soutien à Oussama Ben Laden ainsi qu'à l'idéologie jihadiste. Lors des échanges sur le forum d'O9A, le soldat et son contact ont d'ailleurs évoqué une opération d'inspiration jihadiste.

