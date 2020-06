Global Pride 2020 : une marche des fiertés mondiale et virtuelle ce samedi

Une grande marche des fiertés LGBTQI+ est organisée ce samedi 27 juin. Mais cette année, pandémie de coronavirus oblige, les participants ne seront pas dans la rue pour faire entendre leur voix mais sur Internet. De quoi faire de cet événement une grande manifestation planétaire.

Baptisée Global Pride 2020, cette grande fête de la diversité gaie, bi, trans, queer et bien plus encore sera ainsi diffusée en direct et partout dans le monde depuis la page dédiée globalpride2020.org.

Pour les Français, elle commencera à 7 h du matin pour s'achever le lendemain dimanche, à la même heure.

Absolutely blown away by what @GlobalPride2020 have managed to organise: a global, 24 hour LGBTQ festival! We're so proud to feature, with playwright @BrenGosling discussing this very play. Tune in on Sat 27th June.#GlobalPride #GlobalPride2020 #Pride https://t.co/Gxgw9skiJZ

— Moment of Grace Play (@MofGplay) June 25, 2020