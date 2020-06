Les koalas menacés d'extinction «bien avant 2050» dans le sud de l'Australie

En Nouvelle-Galles du sud, les koalas sont en danger. Pendant un an, cet Etat du sud-est de l'Australie a conduit une enquête sur cette espèce. Les résultats ont révélé que, sans intervention des autorités, le petit marsupial disparaîtra de cette région avant 2050.

Selon l'étude, les calculs du gouvernement, qui estimait la population de koalas en Nouvelle-Galles du sud à 36.000 individus, ne sont plus d'actualité.

Les feux de brousse qui ont ravagé l'Australie en 2019 et 2020 ont aggravé la situation de l'espèce, qui souffrait déjà d'une perte d'habitat significative. Dans certaines régions, 81% des zones de vie du koala ont été brûlées.

The NSW Koala Inquiry Report was launched today with bipartisan support for urgent action to save koalas from the brink of extinction. The committee put forward 42 recommendations with clear action required by the NSW Government.





