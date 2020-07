Orphelins, quatre bébés écureuils font le buzz sur le web

Une photographe britannique a attendri la Toile en partageant le quotidien de quatre adorables bébés écureuils orphelins.

L’une de ses vidéos, dans laquelle on peut entendre l’un d’entre eux pousser des couinements en grignotant, est devenue virale. Sur Twitter, la séquence a été visionnée plus de 14 millions de fois.

I put my microphone in front of a 7 week old baby red squirrel. pic.twitter.com/JrRRvE9ngN — Dani Connor Wild (@DaniConnorWild) June 23, 2020

Spécialisée dans la photographie animalière, Dani Connor, qui réside dans le nord de la Suède, reste en moyenne cinq heures chaque jour dans la forêt auprès de la fratrie, qu’elle a pris sous son aile après la mort de leur mère, heurtée par une voiture, a-t-elle expliqué sur sa chaîne Youtube.

«J’étais dévastée. C’était mon écureuil préféré. De plus, quelque part dans la forêt, elle avait des bébés écureuils. Je suis alors allée dans la forêt pour chercher les bébés. J’ai eu beaucoup de chance de les retrouver !», a-t-elle confié.

En attendant qu’ils soient capables de trouver de la nourriture tout seul, Dani Connor, qui a demandé des conseils à des spécialistes, leur apporte des noix de cajou, des graines de tournesol, des pommes ainsi que de l’eau. Au fil des jours, les bébés écureuils roux ont appris à avoir confiance en elle et se sont habitués à sa présence.

I have recently become a “mum” to four baby red squirrels after their mum was unfortunately hit by a car. Over the past two weeks, they have gained my trust and recognise my voice. They remain in the wild and I visit them every day. ☺️ pic.twitter.com/2TsXNB8yTw — Dani Connor Wild (@DaniConnorWild) June 23, 2020

THE STORY OF THE BABY RED SQUIRRELS.





It all started with their mum Remy. She was my favourite squirrel. She was confident, bold and always was first to test my photography set ups. pic.twitter.com/BFgOuiKk4u — Dani Connor Wild (@DaniConnorWild) June 24, 2020

The squad doing what they do best... eating pic.twitter.com/XJDXqmSMRd — Dani Connor Wild (@DaniConnorWild) June 23, 2020

Elle en a donc profité pour les photographier et les filmer en plaçant son micro au plus près d'eux, pour le plus grand bonheur de la jeune femme mais aussi des internautes, qui se sont littéralement passionnés pour la vie de ses quatre petites créatures.

