Etats-Unis : un éléphant s'échappe d'un cirque et s'aventure dans une ville (Vidéos)

Aux États-Unis, un éléphant s'est échappé d'un cirque et s'est baladé en ville, ce mardi 16 avril, après avoir pris peur, sans faire de blessés.

Les rues de Butte, dans l’État du Montana, ont eu le droit à une visite assez particulière ce mardi 16 avril. Un éléphant s’est baladé dans les rues de la ville après s’être échappé de son cirque, provoquant un léger vent de panique au sein de la population.

Comme le rapportent les médias américains, l’éléphant était en train de prendre son bain lorsqu’il a pris peur et a fui après avoir entendu un bruit venant d’un camion. Kristin Parra, porte-parole du cirque Carson and Barnes a ensuite expliqué que que l'animal, nommé Viola, a traversé une rue, passant derrière un casino avant de manger de l’herbe.

