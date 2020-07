Coronavirus : des grands événements de 2021 déjà annulés

Jeux Olympiques, E3, concerts... Quel que soit le secteur, tous les grands rassemblements mondiaux qui rythment le calendrier en temps normal ont été annulés à cause de la pandémie de Covid-19. Si les pays commencent à organiser un retour à la normal, malgré une maladie toujours présente, des entreprises ne veulent pas prendre de risques et commencent à décaler leurs événements de 2021.

C'est notamment le cas du Salon de l'Automobile organisé à Genève. Prévue en mars, cette messe annuelle, majeure pour le secteur de l'automobile, ne reviendra donc pas avant 2022. Plus que le risque sanitaire, c'est la santé financière de l'organisation qui a poussé à cette décision.

Mais ce rendez-vous n'est pas le seul. Microsoft, qui organise depuis 2011 une conférence annuelle à destination des développeurs, Build, a décidé que l'événement serait uniquement virtuel en 2021, comme l'a été celle de 2020 en mai dernier. Facebook a annoncé que ses grandes organisations rassemblant plus de 50 personnes seraient annulées jusqu'à l'été 2021.

Les Jeux Olympiques également touchés ?

Ces premières mesures font craindre un effet domino, d'autant que l'Amérique du Sud ou les Etats-Unis ne parviennent pas réellement à endiguer la pandémie, alors que le reste du monde reste à l'affut d'une deuxième vague. Dans le monde du sport, l'inquiétude concerne avant tout les Jeux Olympiques.

Les athlètes viennent en effet du monde entier, se côtoient de manière assez proche pendant plusieurs semaines au sein du village olympique, ce qui rend difficile l'application des règles sanitaires. Cependant, il n'y aura plus de report. S'il n'est pas possible d'organiser la compétition, elle sera purement et simplement rayée du calendrier. Déconfinement ou pas, le retour à la vie normale n'est donc pas pour tout de suite.

