Son fils de 11 ans joue trop sur son smartphone, elle l'étrangle à mort

Il lui avait écrit un poème d'amour quelques semaines avant le drame. Au Brésil, une mère de famille a étranglé à mort son fils de 11 ans car elle ne supportait plus de le voir jouer sur son téléphone jusque tard dans la nuit.

Alexandra Dougokenski, divorcée et mère de deux enfants, avait dans un premier temps indiqué à la police que de son fil Rafael avait pris la fuite après une dispute, rapporte le Daily Mail.

Brazilian mother strangles son, 11, to death because he kept playing on his phone late into the night https://t.co/dWOsgDJwxp

