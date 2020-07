Coronavirus : une nouvelle étude démontrerait une transmission possible de la mère à l'enfant

Selon une étude italienne, les femmes enceintes contaminées par le coronavirus seraient susceptibles de le transmettre à leur enfant. Toutefois, aucun nouveau-né n'a pour l'heure été testé positif à la naissance.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs de l'université de Milan ont étudié les cas de 31 femmes enceintes hospitalisées et testées positives. Après une série d'analyses, ces derniers ont trouvé le virus dans un placenta à terme, le cordon ombilical, le vagin ou encore dans le lait maternel.

Ainsi, selon l'auteur de l'étude, l'Italien Claudio Fenizia, les résultats «suggèrent fortement» qu'une transmission in utero est possible. Précisant toutefois, qu'«il est trop tôt pour évaluer clairement le risque et les conséquences potentielles».

Parmi les autres découvertes de cette nouvelle étude, l'équipe italienne a identifié une réponse inflammatoire spécifique déclenchée par la covid-19 chez ces 31 femmes dans le plasma sanguin du placenta et du cordon ombilical.

L'OMS recommande de poursuivre l'allaitement

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a même indiqué en juin dernier que les mères infectées par le nouveau coronavirus devraient continuer à allaiter. «Nous savons que les enfants courent un risque relativement faible de Covid-19, mais sont à risque élevé de nombreuses autres maladies et affections que l'allaitement maternel empêche», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De nouvelles recherches sont en cours parmi des femmes positives pour la covid-19 aux premiers stades de la grossesse, a expliqué l'auteur de cette étude. «Notre étude vise à sensibiliser et à inviter la communauté scientifique à considérer la grossesse chez les femmes séropositives comme un sujet urgent à caractériser et décortiquer davantage», a lancé le Professeur Fenizia. «Je crois que la promotion de la prévention est le conseil le plus sûr que nous pourrions éventuellement donner dès maintenant à ces patientes».

Cette étude a été rendue publique lors de la 23e conférence internationale sur le sida organisée cette semaine, pour la première fois en ligne en raison de la pandémie de coronavirus.