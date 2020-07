Le grand singe le plus rare du monde photographié pour la première fois

Des images rares. Pour la première fois depuis des années, une famille de gorille de Cross River a été photographiée au complet dans les montagnes du sud du Nigeria, a rapporté le site The Guardian, jeudi 9 juillet.

Les gorilles de Cross River sont aujourd'hui la sous-espèce de singe la plus menacée d'extinction au monde. Seuls 300 gorilles sont connus pour vivre à l'état sauvage.

Mais cette nouvelle observation, réalisée grâce à des pièges photographiques, laisserait espérer que leur espèce pourrait se rétablir après des décennies de persécution. Car sur cette série de clichés, ces gorilles ont été surpris accompagnés de leur progéniture, des bébés d'âges différents. Ce qui serait une excellente nouvelle selon la Société pour la conservation de la vie sauvage (WCS).

«Il est extrêmement excitant de voir autant de jeunes grilles de Cross River, il s'agit d'une indication encourageante que ces gorilles sont maintenant bien protégés et qu'ils se reproduisent avec succès après des décennies de chasses», a expliqué au Guardian, le directeur du projet Cross River Gorilla landscape du WCS Nigeria.

Extrêmement méfiants envers l'homme après des décennies de braconnage, ces gorilles ont été redécouverts dans les années 80. Ces derniers résident le plus souvent dans les gorges les plus profondes et les plus inaccessibles à l'homme. Les écologistes estiment qu'il y a environ une centaine de gorilles au Nigeria et près de 300 autres dans la zone montagneuse entre le Nigeria et le Cameroun.

