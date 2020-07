«Plus mortelle que le coronavirus» : une pneumonie inconnue au Kazakhstan inquiète la Chine

Les autorités chinoises sont inquiètes. Une forme de pneumonie inconnue, potentiellement plus mortelle que le coronavirus, a déja tué plus de 1.7000 personnes cette année au Kazakhstan.

«Le département de Santé du Kazakhstan et d'autres agences conduisent des recherches comparatives et n'ont pas défini la nature du virus de la pneumonie», a déclaré l'ambassade de Chine au Kazakhstan, dans un communiqué à destination des ressortissants chinois du pays d'Asie centrale.

Dans certaines régions du pays, ont compterait une centaine de nouveaux cas par jour de cette nouvelle forme de pneumonie, repérée dès mi-juin. L'épidémie serait ainsi concentrée dans les régions de Shymkent, Aktobe et Atyrau, où près de 500 cas ont été comptabilisés au total.

La pneumonie aurait déja causé la mort de 1.772 personnes depuis le début de l'année, dont des ressortissants chinois. Et pour le seul mois de juin, on compterait 628 décès, ce qui en ferait effectivement une maladie plus redoutable que le Covid-19.

Pékin a ainsi demandé à ses citoyens présents au Kazakhstan d'éviter au maximum de sortir de chez eux, d'aérer leur domicile, d'utiliser des masques et de se laver les mains fréquemment.

Le Kazakhstan fait dans le même temps toujours face au coronavirus, avec 53.021 cas et 264 décès, selon l'Université John Hopkins.

Depuis le 5 juillet, de nouvelles mesures de confinement ont été mises en place après une recrudescence de cas de coronavirus.

Les autorités kazakhes ont démenti les déclarations de Pékin sur cette pneumonie inconnue, accusant la Chine de propager de fausses informations.