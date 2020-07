Vidéo : un python de 2m50 de long découvert dans des toilettes en Australie

Les résidents d'une maison de Fernleigh, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ont eu la surprise de découvrir un visiteur indésirable dans leurs toilettes : un python de 2m50 de long.

Les images, partagées sur Facebook par l'organisme Northern Rivers Wildlife Carers Inc le 6 juillet, montrent que le serpent a été retiré des toilettes par les bénévoles.

Northern Rivers Wildlife Carers Inc. est un organisme sans but lucratif de bénévoles formés, qui est autorisé à secourir et à réhabiliter des animaux sauvages malades, blessés ou orphelins pour les remettre en liberté.

Les résidents ont raconté avoir entendu un bruit fort dans la salle de bain, trouvant alors le python suspendu au conduit d'aération. Au moment où ses sauveurs sont arrivés pour le capturer, le serpent s'était recroquevillé à l'intérieur de la cuvette des toilettes.

«Il avait une bonne prise en main avec sa queue en « S » dans la cuvette des toilettes, mais après quelques mots encourageants et une légère persuasion, il a finalement lâché prise et est allé dans le sac», a déclaré un membre de Northern Rivers Wildlife Carers Inc.