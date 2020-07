Tout savoir sur Madeline Swegle, la première pilote de chasse noire dans l'histoire de la Navy américaine

Une première en 110 ans d'histoire. Madeline Swegle va officiellement devenir la première pilote de chasse noire de la Navy le 31 juillet prochain.

Un parcours exemplaire

Diplômée de la Naval Academy en 2017 et originaire de Virginie, elle faisait partie d'une escouade d'entrainement dans une base au Texas. Après avoir terminé sa formation de pilote de chasse le 9 juillet, elle recevra les fameuses «ailes d'or», remises traditionnellement aux aviateurs de la marine américaine. Elle pourra piloter plusieurs engins, tels que le chasseur-bombardier F-35C Joint Strike Fighter.

Une première historique

Si la nouvelle est aussi remarquée, c'est que ce corps d'armée reste massivement masculin aujourd'hui, soulignant un peu plus la performance de la jeune militaire. Selon une étude de 2018 du site Military, seulement 7% des pilotes étaient des femmes, tandis que l'on comptait 2,5% de Noirs. Conscient de cela, le compte Twitter de la US Navy a tout simplement publié en majuscules «HISTORIQUE».

À noter que la nouvelle est intervenue 40 ans après le diplôme de pilote de la Navy de Brenda Robinson à l'Aviation Officer Candidate School, devenant en 1980 la première femme noire à réussir cette performance. Elle ne pouvait cependant pas prendre en main des avions de chasse. Le 30 juin dernier, dans le sillage de l'affaire George Floyd et du questionnement sur l'égalité raciale aux Etats-Unis, la Navy a annoncé qu'une équipe allait s'occuper de répondre aux questions de «racisme, sexisme et des autres biais destructeurs et leurs impacts dans la préparation navale».

Des réactions très positives

Dans un contexte particulièrement tendu outre-Atlantique, la nouvelle de cette nomination a suscité un engouement important. Plusieurs personnalités politiques l'ont notamment félicité, comme l'ancienne candidate à la présidentielle Elizabeth Warren. Cette dernière a ainsi assuré que Madeline Swegle rendait «la Navy et notre pays plus forts». Son ancienne rivale Kamala Harris, pressentie pour être la vice-présidente de Joe Biden, a elle expliqué qu'elle «pavait le chemin pour les jeunes filles».