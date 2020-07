Vidéo : un requin attaque une baleine et tente de la noyer

Une image violente mais surtout très rare. Un drone a filmé une attaque d'un requin contre une baleine sur la côte sud-africaine, chose inédite dans l'observation maritime.

Sur l'extrait publié par National Geographic avant la diffusion d'un documentaire complet le 28 juillet prochain, l'on peut voir le prédateur marin mordre la queue du jeune cétacé, potentiellement pour ouvrir une veine à cet endroit. Dans la suite de la vidéo, qui n'a pas encore été révélée, le grand requin blanc appuie son poids sur la tête de la baleine pour l'emmener vers le fond, et ainsi la noyer.

Cette image inédite a été rendue possible par Ryan Johnson, biologiste marin spécialisé dans l'étude des requins. Il explique qu'en temps normal, un prédateur ne se serait pas risqué à attaquer une baleine, qui lui infligerait des dégâts considérables. Mais celle-ci avait été laissé en arrière par son groupe et était «si faible qu'elle a donné au requin l'avantage et la confiance» pour lancer son offensive, a déclaré le scientifique à Newsweek.

Les spécialistes ont d'ailleurs tenté de vérifier si les attaques étaient régulières, mais n'avaient juste jamais été documentées. Cependant, l'absence de cicatrices chez les autres baleines répertoriées laisse à penser que l'événement était bien extraordinaire.

«Les grands requins blancs et les autres grands prédateurs aident à maintenir l'équilibre de l'écosystème en supprimant les proies faibles et en mauvaise santé. Dans ce cas, nous parlons d'un des plus grands prédateurs du monde attaquant et tuant l'une des plus grosses espèces. C'est juste fascinant de vivre sur une planète qui peut encore nous surprendre avec une rencontre de cette importance», s'enthousiasme d'ailleurs Ryan Johnson.