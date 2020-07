Des poumons soignés avec du sang de porc

Des médecins américains sont parvenus à régénérer des poumons humains avec du sang de porc pour la transplantation.

Les résultats de l'expérimentation ont été publiés dans la revue scientifique Nature Medicine et vulgarisés dans un article du New York Times.

Plus précisement, six poumons de personnes décédées, et impropres à la transplantation, ont été présentés aux chirurgiens de l'étude. Les scientifiques les ont ensuite mis dans une boîte en plastique, elle-même reliée à un respirateur, pour que le poumon puisse respirer. Les organes ont ensuite été reliés chacun à une grosse veine d'un porc vivant.

«Les résultats ressemblent à de la science-fiction : en 24 heures, les poumons semblaient utilisables et les tests de laboratoire ont confirmé qu'ils avaient été réanimés», écrit le célèbre quotidien américain.

Les scientifiques souhaitent désormais réutiliser le même processus, en remplaçant le sang de porc par du sang humain.

L'expérimention n'est pas encore prête pour être utilisée à grande échelle, mais cela représente un espoir dans ce domaine médical, puisque rien qu'aux Etats-Unis, 3.134 personnes attendent d'être transplantées d'un poumon.