Une accusation de racisme qui fait du bruit dans le monde de la mode. Edward Enninful, rédacteur en chef noir de Vogue depuis 2017, a déclaré sur les réseaux sociaux avoir été victime de racisme lorsqu'il a voulu rentrer dans les bureaux du magazine ce 15 juillet.

Sur ses comptes Twitter et Instagram, il a ainsi assuré qu'un garde de sécurité lui a demandé d'utiliser le quai de chargement pour rentrer, et non pas l'entrée principale. «Ce n'est pas parce que le calendrier et les week-end reviennent à la normale que nous devons laisser le monde revenir à ce qu'il était. Le changement doit intervenir, et il doit intervenir maintenant», écrit-il ainsi.

Il précise également sur son post que Condé Nast, qui possède le magazine Vogue, a rapidement licencié l'agent de sécurité en question. «Cela montre que quoique vous ayez réussi dans votre vie, la première chose sur laquelle vous serez jugé est votre couleur de peau», regrette Edward Enninful.

Très engagé dans la lutte pour la diversité dans son magazine et dans le monde de la mode en règle générale, le rédacteur en chef venait de recevoir un prix récompensant son travail. Il déclarait alors que si son magazine faisait un travail pour mettre en avant la diversité dans les pages, il fallait également améliorer les choses dans le recrutement, les promotions et l'environnement de travail. Nul doute que l'incident du 15 juillet ne fera que renforcer sa détermination.