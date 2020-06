Anna Wintour admet que Vogue n’a pas assez «mis en avant les employés et créateurs noirs»

Dans une lettre adressée aux employés de Vogue, Anne Wintour, sa rédactrice en chef, reconnait que le magazine a été «blessant» et «intolérant» vis-à-vis de la communauté noire, et s’en excuse.

«Je voudrais dire que je sais que Vogue n’a pas trouvé assez de moyens de promouvoir et de donner assez de place aux éditeurs, écrivains, stylistes et créateurs noirs. Nous avons aussi commis des erreurs, en publiant des images ou des histoires blessantes ou intolérantes. J’en assume l’entière responsabilité», confesse Anna Wintour, dans une note datée du 4 juin dernier, rendue publique par Page Six.

«Cela ne doit pas être facile d’être un employé noir chez Vogue, et vous êtes trop peu nombreux. Je sais que ce n’est pas suffisant de dire que nous ferons mieux, mais nous le ferons», continue-t-elle. Anna Wintour se dit satisfaite des articles publiés ces derniers jours sur le site internet du magazine, et encourage tous ses membres à venir discuter directement avec elle de leur ressenti et des solutions à apporter à la discrimination.

Les magazines féminins, notamment Vogue, sont régulièrement accusés de ne pas promouvoir la diversité. Par exemple ce n’est qu’en 2018 que l’édition britannique de Vogue publie pour la première fois une photo d'une femme noire en couverture – qui n’était autre que la chanteuse Rihanna. Un ancien collaborateur d'Anna Wintour, André Leon Talley, l'accuse dans son dernier livre de l'avoir laissé tomber car il était «trop vieux» et «trop gros», selon Page Six.

Pour répondre à ce manque de diversité, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont adonnés au #VogueChallenge, en créant des fausses couvertures du magazine Vogue avec leurs propres photos.

Anna Wintour affirme que «c’est un moment historique et déchirant», pour les États-Unis, où de nombreuses manifestations ont lieux à travers le pays pour dénoncer les violences subies par les personnes noires. Elle affirme que Vogue travaille pour soutenir des associations, et que ces mesures seront annoncées dès que possible.

Retrouvez toute l'actualité sur le mouvement Black Lives Matter ICI