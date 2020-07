Vidéo : un kayakiste en balade renversé par un alligator

Son expérience lui a sans doute sauvé la vie. Un kayakiste a été renversé par un alligator dimanche dans la rivière Waccamaw, située en Caroline du Nord (Etats-Unis).

Peter Joyce portait une caméra au niveau du torse et a enregistré cet instant, a rapporté CNN. Sur la séquence, l’expérimenté kayakiste a été surpris par l’attaque du reptile et n'a pu empêcher son embarcation de se retourner.

Heureusement, l’Américain est parvenu à s’agripper aux branches d’un arbre pour se remettre dans le bon sens. Interrogé par CNN, Peter a confié que la vidéo ne permettait pas de se rendre compte de la violence du choc.

Celui qui est, dans le civil, ambulancier et pompier a précisé qu’il n’avait pas vu l’alligator après la collision mais qu’il avait en revanche pu le sentir se frotter au fond de son bateau. Il a ensuite frappé trois fois avec sa pagaie sur le kayak pour tenter d’effrayer le reptile avant de quitter la zone le plus rapidement possible.

D’après Alicia davis, biologiste spécialiste des alligators, ces gros reptiles ne représentent qu’une faible menace pour l’Homme.

De son côté, Peter Joyce a confié à CNN qu’il continuerait à faire du kayak. Mais qu’il attendrait l’hiver, lorsque les alligators sont en sommeil.