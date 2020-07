Coronavirus : un traitement révolutionnaire testé au Royaume-Uni

Il pourrait s'agir d'une avancée majeure dans la bataille contre le coronavirus. La firme de biotechnologies britanniques Synairgen affirme avoir développé un traitement contre la covid-19 capable de réduire considérablement son évolution vers une forme grave, et ainsi limiter le nombre de patients devant être pris en charge en soins intensifs.

Le traitement repose sur une protéine baptisée interferon, que le corps produit naturellement lorsqu'il est confronté à une infection virale. Cette protéine est inhalée directement par le malade, pénétrant ainsi dans ses poumons, avec l'objectif de stimuler les défenses immunitaires, comme le rapporte la BBC.

Selon les premiers tests réalisés sur un échantillon de 109 malades, la probabilité de voir un patient hospitalisé développer une forme sévère de la maladie a été réduite de 79%. Et les patients traités avaient deux à trois fois plus de chances de guérir et de vivre sans voir leurs activités gênées par la maladie et ses séquelles. Les cobayes ont également signalé avoir moins de difficultés à respirer.

De plus, les personnes ayant bénéficié du traitement ont passé en moyenne un tiers de temps en moins à l'hôpital, leur séjour passant de neuf à six jours.

Si ces résultats étaient confirmés, ce traitement contre le coronavirus «changerait la donne», a estimé le dirigeant de Synairgen, Richard Marsden, à la BBC.

Plusieurs mois pourraient toutefois être nécessaires avant que le traitement soit disponible à grande échelle. Mais il pourrait bénéficier d'une procédure en urgence, comme ce fut le cas du remdesivir au mois de mai.

Selon Synairgen, environ 100.000 doses pourraient être prêtes dès l'hiver prochain.