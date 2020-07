Port du masque obligatoire dans les lieux clos : Quels pays ont également opté pour cette mesure ?

Dès ce lundi, le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics clos en France. Plusieurs pays ont adopté la même mesure, ou même opté pour un reconfinement partiel, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

En France, omettre de porter un masque à partir de lundi dans tous les lieux publics clos pourra valoir une amende de 135 euros.

Face à la recrudescence des contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2 et la menace d'une deuxième vague, les autorités de plusieurs pays dans le monde Europe ont durci les mesures anti-Covid. Particulièrement concernant le port du masque.

Etats-Unis

Donald Trump a de nouveau martelé, dimanche sur Fox News, son opposition au port du masque au niveau national.

Le Texas, la Californie et la Floride ont déjà imposé le port du masque dans les lieux publics. Dans l’Alabama, le masque a été rendu obligatoire, à reculons, par la gouverneure. Plus de la moitié des États l’avaient déjà décrété comme une ultime mesure afin d’éviter un reconfinement, sans compter d’innombrables villes.

Pourtant, les Américains ont l'obligation de se couvrir le visage pour faire leurs courses dans les Walmart, plus grande enseigne de distribution au monde qui a suivi les mesures appliquées par Apple et Starbucks.

Belgique

Le pays a connu un léger rebond des infections. Seulement imposé dans les transports publics, le port du masque est désormais obligatoire pour toute personne âgée d'au moins 12 ans dans les lieux publics fermés, depuis le 11 juillet.

Espagne

Près de 4 millions d'habitants de l'agglomération de Barcelone (nord-est de l'Espagne) sont appelés, depuis vendredi, par le gouvernement régional catalan à rester chez eux sauf pour des raisons de première nécessité, en raison de la hausse des cas de Covid-19.

Face au rebond des contagions, de nombreuses régions espagnoles dont la Catalogne ont renforcé le caractère obligatoire du masque qui doit être porté à tout moment sur la voie publique et dans les lieux clos.

Grande-Bretagne

Le 29 juin, le gouvernement britannique a reconfiné la ville de Leicester (centre de l'Angleterre), avec fermeture des magasins non essentiels, en raison d'une recrudescence locale de cas de Covid-19. Le reconfinement va être partiellement allégé le 24 juillet, a annoncé le gouvernement jeudi.

Le port du masque devient obligatoire dans tous les magasins en Angleterre à compter du 24 juillet. C'était déjà le cas en Ecosse.

Irlande

Le pays devait rouvrir pleinement ses bars le 13 juillet mais a repoussé la dernière phase du déconfinement au 10 août, en raison d'une résurgence. Les rassemblements sont limités à 50 personnes à l'intérieur et 200 à l'extérieur tandis que les masques deviennent obligatoires dans les magasins.

Allemagne

Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et les magasins.

Autriche

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics (transports en commun et commerces) si les mesures de distanciation ne peuvent être respectées.

Luxembourg

Comme pour l'Autriche, les masques sont obligatoires si les distances sanitaires ne peuvent être respectées dans les lieux publics et dans les transports en commun.

Malte

L’utilisation de masques est obligatoire dans tous les lieux publics

Pays-Bas

Le masque non-chirurgical est obligatoire dans les transports publics pour tous les passagers de plus de 13 ans.

Russie

Lundi 13 juillet, Moscou a levé l’obligation du port du masque dans les rues de sa ville. Cependant, il reste obligatoire dans les transports en commun et les magasins. La capitale est la région la plus touchée qui compte ces derniers jours une montée du nombre de contaminés et de décès du Covid-19.

Australie

L'apparition de foyers de contagion ont poussé le gouvernement à rendre le port du masque obligatoire à compter de jeudi dans les lieux publics à Melbourne. L'absence du port de masque sera passible d'une amende de 200 dollars australiens (122 euros), et les bandanas et écharpes seront autorisés le temps que l'Etat soit en mesure de répondre à la demande de masques.

Bulgarie

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos, sauf pour les clients des restaurants, cafés et bars.

Roumanie

L’utilisation de masques est obligatoire dans tous les espaces publics fermés, les commerces, les transports et sur les lieux de travail.

Croatie

Depuis le 13 juillet, le masque est obligatoire dans la plupart des espaces publics fermés.

Grèce

Le masque est obligatoire dans les transports en commun et fortement recommandé dans les espaces fermés.

Hongrie

Dans les commerces, les marchés et les magasins, ainsi que dans les transports publics et les taxis, il faut porter un masque ou se couvrir le visage.

Italie

Le masque est obligatoire dans les espaces clos, les transports et dans toute situation où il n’est pas possible de respecter une distanciation sanitaire suffisante.

Lituanie

Le masque est obligatoire dans les transports en commun, les commerces et lors des manifestations.

Pologne

Il est obligatoire de se couvrir le visage dans les commerces, les transports en commun ainsi que dans les lieux de culte.

République Tchèque

Le masque est obligatoire dans les lieux publics fermés et dans les transports en commun.

Slovaquie

Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces clos.

Slovénie

Le masque de protection est obligatoire dans les lieux publics fermés et dans les transports.

Suisse

Le masque est obligatoire dans les transports en commun et lors des rassemblements.