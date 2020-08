Le nouveau pont de Gênes inauguré, deux ans après son effondrement

La catastrophe est restée dans les mémoires. A Gênes, en Italie, le pont Morandi s'écroulait, tuant 43 personnes le 14 août 2018. Moins de deux ans après la catastrophe, l'inauguration du nouveau pont est prévue ce lundi 3 août.

Ce nouveau viaduc de 1.067 mètres a été construit à l'emplacement même de l'ancien, pour un coût de 202 millions d'euros. Il enjambe une partie de la ville portuaire.

Le pont s'était effondré au mois d'août 2018. Crédits : Handout / Vigili del Fuoco / AFP

La forme du pont, n'est pas anodine. Dessiné par Renzo Piano, le célèbre architecte italien déjà à l'origine, en France, du Palais de Justice de Paris et du Centre Pompidou, le pont a la forme de la carène d'un bateau, en hommage à l'histoire maritime de la ville. On compte 43 pylones lumineux qui ornent le pont, en hommage aux nombre de personnes décédées dans la catastrophe.

Le nouveau pont contient 43 pylones lumineux en hommage aux victimes. Crédits : Marco BERTORELLO / AFP

Le dernier tronçon du pont a été placé à la fin du mois d'avril, deux mois plus tard, un premier véhicule y circulait dessus pour le tester. Aujourd'hui il est prêt à être remis à la circulation.

En revanche, comme le temps de la justice n'est pas celui du BTP, la bataille judiciaire sur cette catastrophe est loin d'être terminée. S'affrontent le principal accusé, la société Autostrade per l'Italia (Aspi), gestionnaire de ce viaduc routier et les familles des victimes et de nombreux responsables politiques qui pointent du doigt un mauvais entretien du pont.

Plusieurs procès devraient donc encore rythmer la vie judiciaire de l'Italie dans les prochaines années pour faire toute la lumière sur l'évènement.