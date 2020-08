Coronavirus : la moitié des patients hospitalisés développent des troubles psychiatriques

Stress post-traumatique, dépression, anxiété... Plus de la moitié des patients atteints du Covid-19 risqueraient de développer des troubles psychiatriques après leur sortie de l'hôpital, selon une étude menée par le centre hospitalier italien San Raffaele.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont suivi l’évolution clinique de 402 anciens malades (265 hommes et 137 femmes). Un mois après, ils ont découvert que 55% d’entre eux souffrent d’un trouble psychiatrique.

Plus précisément, 28% des sondés sont atteints de stress post-traumatique, 31% de dépression, 42% d'anxiété, et 40% d'insomnie. Enfin, dans 20% de cas, les patients sont victimes de trouble obsessionnels-compulsifs (TOC).

«Il est clair que l'inflammation causée par la maladie pourrait avoir des répercussions au niveau psychiatrique», a déclaré dans un communiqué le professeur Francesco Benedetti, chef de groupe de l'unité de recherche en psychiatrie et psychobiologie à l'hôpital San Raffaele (Milan).

Publiée dans la revue scientifique Brain, Behavior and Immunity, l'étude a également démontré que les femmes ayant contracté la maladie ont moins de risques que les hommes de mourir du Covid-19, mais qu’elles sont en revanche davantage susceptibles de souffrir de l’un de ces troubles.

Les scientifiques expliquent que ces séquelles peuvent être aggravées par des facteurs de stress, tels que l'isolement social, la stigmatisation des malades, ou encore la crainte d'infecter son entourage.

Afin de diagnostiquer et traiter plus rapidement ces affections, ils recommandent ainsi de réaliser un bilan de santé mentale des anciens malades et d'approfondir les recherches sur le potentiel lien entre coronavirus et troubles psychiatriques.