«Je me suis dit que j'allais mourir» : la mariée prise dans l'explosion de Beyrouth témoigne

Les images ont fait le tour de la planète et des réseaux sociaux. Mardi 4 août, en pleine séance photo de mariage, une mariée libanaise a été surprise par les explosions de Beyrouth. Encore très choquée, elle a fait part de son témoignage auprès de l'agence de presse britannique Reuters.

Isra Seblani, c'est son nom, est médecin et exerce sa profession entre le Liban et les Etats-Unis.

Sur la vidéo qui l'a fait connaître aux yeux du monde, la jeune femme apparaît radieuse dans une longue robe blanche et le visage souriant.

Mais la scène, incroyable de beauté et de sérénité, est brutalement brisée par un rugissement assourdissant et une puissante onde de choc qui souffle tout sur son passage. Ce faisant, la jeune mariée manque de tomber, déséquilibrée.

Plus de 2.700 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit explosif utilisé notamment dans la fabrication d'engrais, viennent tout juste de se pulvériser, depuis le port de Beyrouth, situé à proximité immédiate de zones densément peuplées du centre-ville.

Alors que, selon un dernier bilan, on dénombre au moins 137 morts et plus de 5.000 blessés, Isra Seblani, encore sidérée, explique ce qu'elle faisait sur place et comment elle a vécu la catastrophe.

«Le rêve est devenu cauchemar»

«Je me préparais pour mon grand jour depuis deux semaines et j’étais si heureuse de dire à mes copines que j’allais me marier. [...] Mais le rêve est devenu cauchemar», a-t-elle témoigné à Reuters.

Israa Seblani a également décrit précisément le moment ou l'explosion a surgi. «Ce qui est arrivé pendant l’explosion, il n’y a pas de mots pour le décrire… j’étais choquée. Je me suis demandée ce qui allait se passer, je me suis dit que j’allais mourir. Et comment je vais mourir ?».

Puis, assurant n'avoir jamais «entendu quoi que ce soit de similaire au son de cette explosion», la jeune mariée, qui devait épouser un homme d'affaires de 34 ans, estime être une miraculée et adresse une pensée aux victimes.

«Il y a beaucoup de dégâts, de nombreuses personnes ont été tuées et blessées. Mais moi-même, mon mari et le photographe nous nous sommes échappés indemnes, je remercie Dieu de nous avoir protégés», dit-elle ainsi reconnaissante.

La jeune femme et son futur époux ont décidé de poursuivre les célébrations de leur mariage. Mais une fois celles-ci terminées, le couple envisage de partir dès que possible du Liban pour aller aux Etats-Unis.

Le mari d'Isra Seblani, Ahmad Subeih, vient en effet de faire une demande de visa auprès des autorités américaines.