Accident d'avion en Inde : au moins 16 morts et 15 blessés graves

Un Boeing 737 d'Air India Express, en provenance de Dubai, a atterri en catastrophe ce vendredi 7 août à l'aéroport de Kozhikode dans le Kerala, au sud de l'Inde. Il s'est brisé en deux dans l'accident, rapporte l'autorité indienne d'aviation.

L'avion transportait plus de 190 personnes, incluant 184 passagers, deux pilotes, cinq membres d'équipage en cabine et dix enfants en bas-âge. Les autorités indiennes indiquent que toutes les personnes qui ont survécu au crash sont blessées. Un responsable policier évoque «au moins 89 personnes hospitalisées» à Kozhikode.

Air India Express a précisé dans un communiqué qu'«aucun incendie n'avait été signalé au moment de l'atterrissage de l'avion», sous une pluie battante. Des pluies torrentielles tombent dans l'Etat de Kerala depuis plusieurs jours.

L'agence de réagulation de l'aéronautique DGCA a déclaré que l'avion avait dérapé au bout de la piste, «est tombé dans la vallée et s'est brisé en deux». Un porte-parole d'Air India Express a indiqué que l'avion semblait avoir roulé au-delà de la piste.

Le Boeing 737 avait été acheminé par le Gouvernement pour rapatrier des citoyens indiens. Des dizaines d'avions ont décollé ces dernières semaines pour rapatrier des Indiens bloqués par la pandémie de Covid-19, notamment dans les pays du Golfe.

Le ministre des Affaires Etrangères de l'Inde, Subrahmanyam Jaishankar, a adressé ses «prières aux victimes et aux familles endeuillées».

Deeply distressed to hear about the Air India Express tragedy at Kozhikode. Prayers are with the bereaved families and those injured. We are ascertaining further details.

Des images télévisées locales ont montré des secouristes travaillant dans le noir et arrosant d'eau l'épave de l'avion.

Le ministre indien chargé de l'aviation, Hardeep Singh Puri a indiqué sur Twitter que «toutes les personnes avaient été extirpé de l'avion». «Les opérations de secours sont désormais terminées» a-t-il annoncé, indiquant que les secours avaient acheminé les blessés vers les structures hospitalières.

Two investigation teams of professionals from @airindiain @AAI_Official & AAIB will leave for Kozhikode at 02.00 hrs & 05.00 hrs.





Everyone has now been rescued from the aircraft.





Rescue operations are now complete.





Injured being treated at various city hospitals.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 7, 2020