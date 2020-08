Space X : Elon Musk recrute son futur directeur de développement pour son spatioport vers Mars

Cette offre d'emploi n'est pas passée inaperçu. Après le retour réussi sur terre de 2 astronautes à bord de la capsule Crew Dragon développé par SpaceX, Elon Musk veut à présent coloniser Mars. Il cherche donc son nouveau directeur de développement afin de superviser la création de son premier «resort» et «port spatial» près de Boca Chica au Texas.

Cette offre d'emploi, repérée par un journaliste de CNBC, témoignerait ainsi de l'intention d' Elon Musk de développer son projet de tourisme spatial. Car les équipes de Space X travaillent actuellement à la conception d’une nouvelle fusée baptisée «Starship», qui doit envoyer l’homme sur Mars.

SpaceX is hiring a “Resort Development Manager” to develop the Boca Chica Village in Texas “into a 21st century Spaceport” and the company’s first resort. https://t.co/AEfUaCIVGr pic.twitter.com/rhJqq2rnIV

